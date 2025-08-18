Για τα μάτια μιας γυναίκας …άναψαν τα αίματα στις Σπέτσες, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού άνδρα την νύχτα του Δεκαπενταύγουστου.

Η παρέα του θύματος και η παρέα του δράστη λογομάχησαν έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες, με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα πνεύματα.

Ο 18χρονος δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ ο 18χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας στις Σπέτσες για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Εκεί μάλιστα διαπιστώθηκε ότι είχε και κάταγμα στη γνάθο του.

Ο 18χρονος την επόμενη ημέρα, διακομίστηκε σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο στην Αθήνα, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του, ενώ η κατάστασή του παρακολουθείται από νευροχειρουργό και ωτορινολαρυγγολόγο.

Αμέσως κατατέθηκε μήνυση από τον πατέρα του θύματος στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να κινηθεί η ποινική διαδικασία. Η δικογραφία έχει ήδη αποσταλεί στον Εισαγγελέα με τον χαρακτηρισμό «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η οποία θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα.