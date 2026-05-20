Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/05) στην Αμαλιάδα.

Μια 13χρονη δέχθηκε επίθεση από συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου, όπου φοιτούν τα κορίτσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικες είχαν προσωπική κόντρα από το παρελθόν, η οποία εξελίχθηκε σε άγριο καβγά.

Η επίθεση στην 13χρονη πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Μια καθηγήτρια αντιλήφθηκε το περιστατικό και οδήγησε τα κορίτσια στην διευθύντρια του σχολείου.

Η 13χρονη που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας με τραύματα από νυχιές στην πλάτη και στα χέρια, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Παράλληλα, ο πατέρας της 13χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να υποβάλλει μήνυση για το περιστατικό.

