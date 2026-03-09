Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής στην Πάτρα, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από μαθητή Λυκείου, σήμερα (9/3) το μεσημέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πληροφορίες του Patrapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που επέστρεφαν από μονοήμερη εκδρομή οι μαθητές Γυμνασίου. Την ώρα που μαθητές και καθηγητές βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Χατζή, κοντά στο σχολικό συγκρότημα Μαρούδα, ένας νεαρός προσέγγισε τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο.

Μετά την επίθεση, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και διέφυγε από το σημείο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης, αλβανικής υπηκοότητας, είναι μαθητής της Β΄ τάξης Λυκείου που στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το Γυμνάσιο Μαρούδα. Οι αστυνομικές Αρχές τον αναζητούν, προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ως πιθανή αιτία της επίθεσης φέρεται ένα περιστατικό που συνέβη νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όταν μαθητές έπαιζαν πετώντας νεράντζια. Ένα από αυτά χτύπησε την αδελφή του δράστη, με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Εις βάρος του μαθητή σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.