Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στην πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδή, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή της Γ’ Λυκείου. Μια ομάδα νεαρών επιτέθηκε άγρια στον έφηβο, ο οποίος μπήκε στη μέση για να προστατεύσει την κοπέλα του από την παρενόχλησή τους, με αποτέλεσμα να δεχτεί απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Το χρονικό της αναίτιας επίθεσης

Όλα συνέβησαν γύρω στις 17:30 του Σαββάτου. Ο νεαρός καθόταν με τη φίλη του σε ένα πεζούλι, όταν 5 με 6 άτομα –κυρίως μαθητές Γυμνασίου– τους κύκλωσαν.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το ίδιο το θύμα στο MEGA, οι δράστες άρχισαν να τους προκαλούν, προφασιζόμενοι διαφορές με κάποιον γνωστό του ζευγαριού και φωνάζοντας πως η περιοχή τούς ανήκει.

Η λεκτική βία γρήγορα κλιμακώθηκε. Τον έσπρωξαν, τον χτύπησαν στο μάτι και στη συνέχεια του επιτέθηκαν όλοι μαζί.

«Πάγωσα, Δεν Μπορούσα να Ουρλιάξω»

Η κοπέλα του 17χρονου, μιλώντας για το συμβάν, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε βλέποντας τον φίλο της να ξυλοκοπείται. Όπως εξήγησε, οι απειλές και η βία της προκάλεσαν κρίση πανικού. Αν και «πάγωσε» και δεν είχε καν τη δύναμη να φωνάξει, επιχείρησε μάταια να τους απομακρύνει. Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησε όταν ο 17χρονος αντέδρασε στην παρενόχληση που δεχόταν η νεαρή από ένα μέλος της παρέας των δραστών.

Σοβαρά τραύματα και απόπειρα ληστείας

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι ανήλικοι φέρονται να προσπάθησαν να κλέψουν και τα χρήματα που είχε πάνω του ο μαθητής. Ο άγριος ξυλοδαρμός του άφησε σοβαρότατα τραύματα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, η οποία αντίκρισε το παιδί της σε τραγική κατάσταση, ο 17χρονος υπέστη κάταγμα στη μύτη και εκτεταμένη ζημιά στο μάτι, σε σημείο που αρχικά υπήρξαν φόβοι ακόμη και για την όρασή του.

Τις πρώτες βοήθειες παρείχε άμεσα ένας γιατρός της περιοχής, προτού φτάσει το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Μετά το βίαιο συμβάν, οι γονείς του θύματος κατέθεσαν μήνυση, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ανήλικων δραστών.