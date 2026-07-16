Θύμα μιας πρωτοφανούς σε αγριότητα επίθεσης έπεσε ένας 30χρονος άνδρας το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα οκτώ ατόμων που πρoτού τον ληστέψουν, τον ξυλοκόπησαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν τον 30χρονο και άρχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη μανία, χρησιμοποιώντας γροθιές, κλωτσιές, αλλά και διάφορα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της βίαιης συμπλοκής, ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη βία το τσαντάκι του θύματος, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό καθώς και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον αιμόφυρτο 30χρονο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες σε τέσσερις από τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης.

Το προφίλ των δραστών

Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς, ηλικίας 23 ετών, οι οποίοι κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων τεσσάρων συνεργών τους.

Πηγή: Thestival