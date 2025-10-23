Zougla Newsroom

Μία 40χρονη γυναίκα από την Λιθουανία, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 50χρονο, ο οποίος χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι την άτυχη γυναίκα, με αποτέλεσμα εκείνη να λιποθυμήσει.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Μέχρι στιγμής, η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ο 50χρονος κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και είπε ότι …. βρήκε την σύντροφό του χτυπημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο δράστης είχε συλληφθεί και το 2023, πάλι για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.