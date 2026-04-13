Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να τον επαναφέρει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να προκλήθηκε από προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξανόμενων φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ανηλίκων.