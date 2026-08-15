Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάρο, με έναν οδηγό transfer να επιτίθεται σε ηλικιωμένο και να τον χτυπά με όλη του τη δύναμη.

Βίντεο από το περιστατικό – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος στάθμευσε το τρίκυκλο όχημά του στο σημείο όπου συνηθίζουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους οι οδηγοί που παρέχουν υπηρεσίες transfer.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί αδειοδοτημένη αποκλειστική θέση στάθμευσης από τον Δήμο Πάρου.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, εμφανίστηκαν οι δύο άνδρες να λογομαχούν έντονα για μία θέση. Περαστικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν τον νεαρό οδηγό transfer από το σημείο, με σκοπό να μπει ένα τέλος στο μέχρι τότε λεκτικό επεισόδιο.

Η κατάσταση όμως δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου. Ο νεαρός ακούγεται στο βίντεο να βρίζει την Παναγία και στη συνέχεια να τρέχει προς το μέρος του ηλικιωμένου. Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται να τον ρίχνει πάνω στο όχημά του, να τον αρπάζει από τον λαιμό και να τον βαράει αλύπητα.

Δεν υπήρξε καταγγελία εκ μέρους του ηλικιωμένου

Οι αστυνομικές Αρχές του νησιού ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν είχε γίνει κάποια καταγγελία και έτσι αναζήτησαν τους δύο εμπλεκόμενους.

Ύστερα από πολλές τηλεφωνικές κλήσεις ο ηλικιωμένος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα αλλά, όπως φέρεται να είπε, δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση κατά του νεαρού που τον χτύπησε.

Το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται κατόπιν έγκλησης και έτσι οι αστυνομικοί, αφού βρήκαν και τον νεαρό «νταή», του έκαναν συστάσεις όσον αφορά την αντίδρασή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο εμπλεκομένων έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις.

Πηγή: Notos Press