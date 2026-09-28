Εφιάλτης εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου σε γνωστό μπαρ στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας, όταν δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 42 ετών, εισέβαλαν στον χώρο και εξαπέλυσαν βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, οι δράστες απαίτησαν εκβιαστικά χρήματα από τον αδελφό του ιδιοκτήτη που βρισκόταν στο κατάστημα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με τους κατηγορούμενους να επιτίθενται στο θύμα με λοστό και κατσαβίδι, καταφέρνοντας χτυπήματα στο πρόσωπο, το στήθος και την κοιλιά.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 31χρονος επέδειξε ένα πιστόλι που έκρυβε στα ρούχα του για να τρομοκρατήσει τους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, οι δράστες προκάλεσαν καταστροφές στον εξοπλισμό της επιχείρησης, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται στις 20.000 ευρώ.

Η ένταση συνεχίστηκε λίγο αργότερα στην επαρχιακή οδό Ψαχνών-Χαλκίδας. Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, έχοντας ενημερωθεί για τις καταστροφές, εντόπισε τυχαία τον έναν από τους δράστες σταθμευμένο στον δρόμο. Ακολούθησε νέα συμπλοκή, κατά την οποία ο κατηγορούμενος τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη με γροθιές και αιχμηρό αντικείμενο.

Η αστυνομική επέμβαση υπήρξε άμεση. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Στο όχημα των δραστών βρέθηκε και κατασχέθηκε μια μεταλλική ράβδος 84 εκατοστών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.