Έναν εφιάλτη έζησε το βράδυ της Τρίτης (2/12) ένας 52χρονος διανομέας στην Πάτρα όπου δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν

Όλα συνέβησαν στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όπου ο διανομέας δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα Ρομά, τα οποία τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Πηγή: tempo24