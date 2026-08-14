Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, όταν οδηγός δημοτικού απορριμματοφόρου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, από δύο άτομα με καταγωγή από τη Σερβία.

Αφορμή για την επίθεση στάθηκε μια απλή παρατήρηση για την οδική συμπεριφορά τους, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Όλα ξεκίνησαν όταν τρία οχήματα κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με τον εργαζόμενο στην καθαριότητα να τους ζητά να επανέλθουν στη λωρίδα τους, ώστε να αποφευχθεί κάποια σύγκρουση.

«Με χτυπούσαν ασταμάτητα μέσα στο φορτηγό»

Η αντίδραση των επιβαινόντων ήταν άμεση και βίαιη. Δύο από αυτούς βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους, πλησίασαν το φορτηγό και επιτέθηκαν στον οδηγό.

«Ο ένας εισέβαλε ολόκληρος μέσα στην καμπίνα του φορτηγού, ενώ ο δεύτερος ανέβηκε στα σκαλοπάτια. Με χτυπούσαν ασταμάτητα και οι δύο μαζί, καταφέρνοντας πλήγματα στο κεφάλι και τα πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο, ο οδηγός σημείωσε πως υπήρχε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε μια διαδρομή περίπου 500 μέτρων.

Καθώς τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να προσπερνά τη σειρά των σταματημένων οχημάτων, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα με αυξημένη ταχύτητα. Βλέποντας ένα άλλο όχημα να έρχεται από την απέναντι κατεύθυνση, ο εργαζόμενος έκανε νόημα στον οδηγό να μπει ξανά στην ουρά για να αποφευχθεί το ατύχημα.

Παρά τις υποδείξεις, τα τρία οχήματα ακινητοποιήθηκαν με τρόπο που έκλεισε εντελώς την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Οι τρεις ξένοι οδηγοί αποβιβάστηκαν εξοργισμένοι. Χωρίς να υπάρξει κάποιος διαλογος, ο ένας εξ αυτών άνοιξε την πόρτα του απορριμματοφόρου και άρχισε να γρονθοκοπεί τον εργαζόμενο, ενώ ο δεύτερος τον χτυπούσε από πίσω.

Μετά την επίθεση, οι δράστες επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή. Ο οδηγός φέρει τραύμα στο φρύδι, καθώς και εκδορές και μώλωπες στο κεφάλι, τη μύτη, το θώρακα και τα χέρια.

Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Για το περιστατικό διεξάγεται προανάκριση από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.