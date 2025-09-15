Θύμα επίθεσης και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 50χρονος οδηγός ενός τρόλεϊ που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Πειραιάς, το μεσημέρι της Κυριακής (14/9).

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, με τραύματα στο πρόσωπο, έχοντας δεχθεί γροθιές από τρία άτομα, ένα σταθμευμένο ΙΧ επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ.

Ο οδηγός κατέβηκε να δει σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο που εμπόδιζε για να του ζητήσει να το απομακρύνει και τότε τρεις άνδρες αφού πρώτα τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι. Κατόπιν οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 51χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το θύμα στους Αστυνομικούς, όλα έγιναν λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στη στάση Παναγίτσα.

Οι Αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης σε βάρος του οδηγού η οποία δεν φαίνεται να σχετίζεται με το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ.