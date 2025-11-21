Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Μεσολόγγι. Δύο 14χρονοι συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 15χρονου μαθητή.

Πέρα από τους ίδιους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι δύο ανήλικοι μετέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο σχολείο του 15χρονου και τον γρονθοκόπησαν από κοινού στο πρόσωπο, προκαλώντας του εμφανείς σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο 14χρονων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Τέλος, έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 15χρονο μαθητή και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

