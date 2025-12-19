Αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα εμφανίζονται οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα στα αιτήματά τους και να ικανοποιήσει τουλάχιστον πέντε από αυτά που αποτελούν για τους ίδιους «κόκκινη γραμμή».

Στη συνέλευση που είχαν χθες στις Σέρρες οι αγρότες αποφάσισαν τις επόμενες ημέρες να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς στις εθνικές οδούς, ωστόσο όπως υποσχέθηκαν θα αφήσουν ανοιχτούς τους δρόμους για τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, από το πρωί της Παρασκευής οι αγρότες θα σηκώσουν μπάρες διοδίων και θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν. Παράλληλα όμως, θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας περισσότερους δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς σε κάποια μπλόκα από το μεσημέρι και μετά.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να δικαιωθούμε», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και συμπλήρωσε: «Το πρωί της Παρασκευής σε όλα τα μπλόκα της χώρας υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί είναι η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών, στέλνοντας σαφή μήνυμα να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλι μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας».

Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν οι μπάρες για να μετακινηθούν οι ταξιδιώτες και να μην πληρώνουν τα διόδια, πρόσθεσε. Από την Τρίτη οι αγρότες θα ανοίξουν τα μπλόκα για να περάσουν όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν για τις γιορτές, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα πέντε αιτήματα των αγροτών που είναι προϋπόθεση για διάλογο με την κυβέρνηση είναι:

Πλήρως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας

Αναπλήρωση εισοδήματος για όλες τις καλλιέργειες

Μέτρα με ορίζοντα πενταετίας

Εμβόλια ευλογιάς και ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου για τους κτηνοτρόφους

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.