Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε τροχιά συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται οι αγρότες, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου. Την ίδια ώρα, πραγματοποιούν συνελεύσεις για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων, υπογραμμίζοντας πάντως ότι δεν σκοπεύουν να δημιουργήσουν προβλήματα στη μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Όπως ξεκαθαρίζουν, τα διόδια θα ανοίγουν προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών, ενώ οι παρεμβάσεις τους έχουν στοχευμένο χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αύριο στις 10:30 το πρωί οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στο σημείο. Αντίθετα, η κυκλοφορία των ΙΧ και των λεωφορείων θα διεξάγεται κανονικά.

Από την Τρίτη, πέραν της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) που παραμένει ήδη ανοιχτή, οι αγρότες αποφάσισαν να δοθεί στην κυκλοφορία μία επιπλέον λωρίδα ανά κατεύθυνση για ΙΧ και λεωφορεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εορταστική έξοδος. Τα φορτηγά, ωστόσο, δεν θα διέρχονται από το σημείο και θα κατευθύνονται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Καρδίτσα – Τρίκαλα: Ενίσχυση του μπλόκου στον Ε65

Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ότι από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν και στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ στο σημείο καταφθάνουν συνεχώς και επιπλέον τρακτέρ, ενισχύοντας τη δυναμική του μπλόκου.

Λάρισα: Σταθερό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας

Αμετακίνητοι παραμένουν και οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στον κόμβο της Νίκαιας, ένα από τα βασικά κέντρα συντονισμού των πανελλαδικών αγροτικών δράσεων, με συμμετοχή παραγωγών από ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Το Σάββατο, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και προχώρησαν σε διανομή αγροτικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς, μοιράζοντας παράλληλα ενημερωτικά φυλλάδια με τα αιτήματά τους.

Για την Κυριακή το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων στη Νίκαια, κατά την οποία θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων και θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, με την πιθανότητα υιοθέτησης νέων μορφών δράσης το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, χωρίς ωστόσο να ανασταλεί συνολικά ο αγώνας των αγροτών.

Ιωάννινα: Συμβολική κινητοποίηση στα διόδια Τύριας

Στα Ιωάννινα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στα διόδια Τύριας, στο 46ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στις 12 το μεσημέρι.

Με κεντρικό σύνθημα «δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», καλούν σε μαζική συμμετοχή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μπάρες των διοδίων θα σηκωθούν για τέσσερις ώρες, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται χωρίς αντίτιμο.

Σε ανακοίνωση του μπλόκου Καλπακίου τονίζεται ότι το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο να διαψευστεί το αφήγημα ότι οι κινητοποιήσεις στρέφονται ενάντια στην κοινωνία.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή μας. Δεν κλείνουμε δρόμους – ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Κυβερνητικά μηνύματα: «Ναι στον διάλογο, όχι στο παράλογο»

Στο μεταξύ, μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά όχι σε αιτήματα που υπερβαίνουν τα όρια της λογικής.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι από τα 27 αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή σε φάση συζήτησης, ενώ μόνο 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, είτε επειδή συγκρούονται με βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και την ΚΑΠ είτε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Όπως πρόσθεσε, «η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και συνιστά μη εποικοδομητική στάση».

Τσιάρας: Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει και πρόσθετα ζητήματα, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξεύρεση κοινού τόπου.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο της συνεννόησης», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας πάντως ότι υπάρχουν σαφή όρια και συγκεκριμένες δυνατότητες στον εθνικό προϋπολογισμό, με την κυβέρνηση – όπως είπε – να επιχειρεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο.