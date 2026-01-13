Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Χαλίκι και για περίπου μία ώρα, προχώρησαν νωρίτερα αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, στα διόδια της Ιόνιας Οδού.

Όπως φαίνεται, παρά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στους συναδέλφους τους στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πείθονται συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Πριν από λίγο αγρότες έκλεισαν και τον κόμβο του Πύργου, της Ολυμπίας Οδού. Η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων διεξάγεται από τον κόμβο της Αμαλιάδας.