Έκλεψαν την παράσταση οι αγρότες στη διαμαρτυρία για τον νέο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 16/12 έξω από την εφορία στα Χανιά.

Φτάνοντας με αγροτικά στο κέντρο, κατέβηκαν και έχυσαν ένα μεγάλο δοχείο με γάλα στην άσφαλτο έξω από το κτίριο, υπό τις επευφημίες συγκεντρωμένων.

Το μήνυμα είναι ότι το γάλα, όπως και άλλα αγροτικά προϊόντα, χάνει την αξία του με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους από καρότσα αγροτικού οχήματος: