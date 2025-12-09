Μπορεί οι εικόνες που βλέπουμε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις να είναι όλο και πιο σκληρές.

Λόγου χάριν, ξυλοδαρμοί και εντάσεις με τις Αρχές. Ωστόσο, μια διαφορετική εικόνα εντοπίζουμε τώρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να γιορτάσουν τα γενέθλια μιας γυναίκας αστυνομικού που βρισκόταν σε υπηρεσία. Με τούρτα και ευχές, αγρότες και αστυνομικοί δημιούργησαν μια ανθρώπινη στιγμή.

Τέλος, η αστυνομικός ευχαρίστησε θερμά για την κίνηση τους, η οποία δείχνει ότι ακόμα και σε συνθήκες έντασης μπορούν να υπάρξουν στιγμές αλληλοεκτίμησης.

