Πανελλαδική σύσκεψη την προσεχή Πέμπτη στις 14.00 στον Λευκώνα Σερρών αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι αγρότες δεν εμφανίζονται καθόλου ικανοποιημένοι από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή και, με συνοπτικές διαδικασίες, γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για πανελλαδική σύσκεψη, με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Συνεπώς, το σενάριο του διαλόγου για την ώρα φαίνεται ότι μπαίνει στον… πάγο, με τους αγρότες να προσανατολίζονται σε πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων.

Σωκράτης Αλειφτήρας: «Η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε καθημερινά»

Ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, έδωσε το σύνθημα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Νίκαιας.

«Οι σημερινές δηλώσεις των κ. Μητσοτάκη και κ. Χατζηδάκη από το βήμα της Βουλής δείχνουν ξεκάθαρα το πώς ονειρεύεται η κυβέρνηση τον πρωτογενή τομέα του μέλλοντος.

Η κυβέρνηση λόγω της πίεσης που τους ασκούνε πάρα πολλά μπλόκα και χιλιάδες αγρότες οι οποίοι έχουν πιάσει με τα τρακτέρ τους στρατηγικά σημεία της χώρας έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν αντιλαμβάνεται εξαιτίας των απαντήσεων που δίνει για ποιον λόγο έχουν βγει στον δρόμο όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα.

Εμείς εξακολουθούμε να ζητάμε καθαρές απαντήσεις στα αιτήματά μας, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και όχι επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία.

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και όχι ψίχουλα που μας δίνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη 80 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει 6,5 εκατομμύρια στρέμματα βαμβακιού και σιτηρών και για την ευλογιά να δοθούν λύσεις τώρα και να μη χάνονται κοπάδια και να μη μένουν χωρίς εισόδημα καμία κτηνοτροφική οικογένεια.

Συντονιζόμαστε, θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και είναι σίγουρο ότι θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση που μας υποτιμά και δεν καταλαβαίνει τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε καθημερινά. Ζητάμε από την ελληνική κοινωνία να κάνει υπομονή και να μείνει στο πλευρό μας όπως νιώθουμε ότι είναι στο πλευρό μας από την πρώτη μέρα. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας και στο τέλος να είναι σίγουροι όλοι ότι εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε».

Πηγή: thesspost.gr