Μήνυμα ενότητας του αγροτικού αγώνα στέλνουν από τη Λάρισα αγρότες – μέλη της πανελλαδικής επιτροπής, οι οποίοι απαντούν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που χαρακτήρισε «ενθαρρυντική» την πρόθεση μπλόκων για συνάντηση με την κυβέρνηση.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, σε δηλώσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή διάλογο με την κυβέρνηση, όχι όμως έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά μας και επικοινωνιακά μας λένε ότι έχουν επιλύσει το … 74% των αιτημάτων», τονίζει.

«Πρόθυμοι συνομιλητές εξυπηρετούν τον ρόλο της Κυβέρνησης για να σπάσουν τα μπλόκα»

Πίσω από την πρόθεση των ελάχιστων μπλόκων που επιζητούν διάλογο με την Κυβέρνηση, ο κ. Αλειφτήρας «βλέπει» προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την Κυβέρνηση. «Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και τώρα βρήκε … πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για συνάντηση. Αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η Κυβέρνηση, για να διαλυθούν τα μπλόκα».

Από την πλευρά του, ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Λάρισα υπογραμμίζει ότι «ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του» και ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις».

«Παραμένουμε στον δρόμο μέχρι να κάνουμε την πανελλήνια σύσκεψη», καταλήγει.