Πλήθος αγροτών βρίσκεται αυτή την ώρα κοντά στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα.

Συγκεκριμένα, κομβόι με 25 τρακτέρ έχει παραταχθεί στον δρόμο προς το γραφείο του κ. Τσιάρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στο σημείο υπάρχουν κλούβες της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν στήσει φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο του υπουργού και δεν επιτρέπουν στους διαμαρτυρόμενους να περάσουν.

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ», τονίζουν οι αγρότες, ενώ σημειώνουν πως «οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

Ο αποκλεισμός του γραφείου του κ. Τσιάρα αποφασίστηκε την Κυριακή (7/12), στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

«Μας οδηγούν στην εξαθλίωση, θα αγωνιστούμε για να μείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ (Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας), Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι κάθετοι ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο, ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Από πλευράς της αστυνομίας, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να λένε ότι θα φέρουν και άλλα τρακτέρ μέσα στην πόλη, παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους.

Ο κ. Τζέλλας καταγγέλλει τον υπουργό και τον καλεί να δώσει εντολή να ανοίξουν τους δρόμους.

