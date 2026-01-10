Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό έλαβαν σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, οι αγρότες στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας. Παρ’ όλα αυτά, σκοπεύουν να διατηρήσουν τα μπλόκα, με παρουσία των τρακτέρ, ακόμα και αν τραβούν «κόκκινη γραμμή» όσον αφορά ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την Κυβέρνηση, και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Ωστόσο, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι σ’ αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε για τους αντιπροσώπους της που θα βρεθούν στο Μαξίμου την Τρίτη (13/1), ενώ συζήτησε για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμα αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να θέτουν αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Κατεβαίνουμε στην Αθήνα την Τρίτη, δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα, αλλά θα πάμε να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας, για τη ζωή μας, για την επιβίωσή μας την ίδια».

Από το συντονιστικό της Εύβοιας, ο Μπάμπης Τσιβίκας τόνισε ότι: «Δείξαμε την ενότητά μας και μπορούμε να συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό είναι το μήνυμα που αφήνουμε. Ελπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός, σαν ανώτερη ηγεσία της χώρας, ότι θα μπορέσει να λύσει ζητήματα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Έχουμε επιλέξει λοιπόν τον δρόμο του διαλόγου. Δεν έχουμε επιλέξει τη σύγκρουση γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ