Φύλλα από ελιές πέταξαν έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο το βράδυ της Τρίτης.

Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους

Με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Λεωφόρο Καζαντζίδη και στην συνέχεια κινήθηκαν σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης, ενώ έκαναν στάση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όπου θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους.

Η μηχανοκίνητη πορεία κατέληξε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου οι αγροτοκτηνοτρόφοι πέταξαν φύλλα ελιάς μπροστά στο κτίριο της Περιφέρειας και θυροκόλλησαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Τα μέλη της ΕΟΑΣΗ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα τους, σε συντονισμό με τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Πηγή: creta24