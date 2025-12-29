Αγρότες έκαναν στοχευμένη διαμαρτυρία σε πολιτικά γραφεία βουλευτών στην Πτολεμαΐδα και άδειασαν σακιά με κοπριά, σε μία συμβολική κίνηση.

Όπως γράφει το e-ptolemaios , «ομάδα αγροτών στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, ανέβηκαν στο γραφείο του βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη και απουσία κάποιου εκεί, πέταξαν ένα σακί με κοπριά, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό ζήτημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες έκαναν διαμαρτυρία και έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΝΔ Μιχάλη Παπαδόπουλου, αλλά δεν βρήκαν τον όροφο που εδρεύει το επιτελείο του και αποχώρησαν».