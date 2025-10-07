Μεγάλη ένταση επικράτησε, σήμερα Τρίτη (7/10), στο διοικητήριο της Λιβαδειάς, όπου είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για το τοπικό σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας με πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο.

Αγρότες της περιοχής έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων, φτάνοντας με τρακτέρ έξω από την πόρτα του κτηρίου και μία ομάδα εξ αυτών μπήκε στην αίθουσα και περικύκλωσε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, για να διαμαρτυρηθούν.

Οι σκηνές που ακολούθησαν είχαν μεγάλη ένταση με τους αγρότες να φωνάζουν και να προπηλακίζουν τον Υπουργό, που έμοιαζε εμβρόντητος και να κινούνται απειλητικά σε βάρος του.

«Αποφασίζετε εσείς για τις ζωές μας και τις διαλύετε», «Τα έχουν αρπάξει όλοι τους», ήταν μερικές από τις ατάκες των αγροτών, που φώναζαν για την αγροτική πολιτική, που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσουν τους αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί στην πόρτα και προσπαθούσαν από νωρίς να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό.

Κάποιοι όμως κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα για να ακολουθήσουν οι έντονοι διαπληκτισμοί τους με τον υπουργό .