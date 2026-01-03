Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Τρίπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της ΒΙΠΕ το βράδυ της Παρασκευής.

Δυναμική παρουσία στο κέντρο της πόλης

Οι αγρότες ξεκίνησαν από το μπλόκο της ΒΙΠΕ και, κινούμενοι μέσω της οδού Ναυπλίου, διέσχισαν την πλατεία Κολοκοτρώνη, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Πετρινού και την πλατεία Άρεως, πραγματοποιώντας δυναμική παρουσία στο κέντρο της πόλης.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους

Οι αγρότες της Αρκαδίας παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.

