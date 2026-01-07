Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, 38 ημέρες μετά την έναρξή τους, καθώς οι αγρότες καλούνται να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή σε περαιτέρω κλιμάκωση, μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα που ανακοινώνονται εντός της ημέρας.

Σήμερα το απόγευμα (7/1), έχουν προγραμματιστεί Γενικές Συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία της χώρας, με στόχο τον συντονισμό και τη λήψη τελικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που αποφασιστεί 48ωρο «μπλακάουτ», οι αγρότες προειδοποιούν με αποκλεισμούς παραδρόμων, τελωνείων και τμημάτων της Εθνικής Οδού, ακόμη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει ήδη αποφασιστεί στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Σε απεργία και οι λαϊκές αγορές

Την ίδια ώρα, σε επ’ αόριστον απεργία προχωρούν οι πωλητές και παραγωγοί των λαϊκών αγορών. Στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη πορεία από την Άνω Τούμπα προς τα Μάλγαρα, ενώ αύριο στις 5:30 το πρωί αναμένεται αποκλεισμός της κεντρικής αγοράς. Στην Αθήνα, η απεργία ξεκινά με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στις 9:30 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των παραγωγών είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό.

Ιδιαίτερα μαζική αναμένεται η συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου περισσότερα από 2.000 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα. Οι αγρότες θα συνεδριάσουν στις 18:00 για να αξιολογήσουν εάν οι κυβερνητικές εξαγγελίες συγκλίνουν με τα 14 αιτήματα που έχουν καταθέσει εδώ και έναν μήνα.

Στο μεταξύ, σε αρκετά μπλόκα οι δρόμοι παρέμειναν ανοιχτοί για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, ωστόσο καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε σημεία όπου η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας. Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για δύο ώρες. Στα Ιωάννινα, αγρότες άνοιξαν τα διόδια Δροσοχωρίου από τις 13:00 έως τις 15:00 και μοίρασαν πατάτες, γάλα και αυγά στους οδηγούς, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, οι αγρότες της Ηπείρου έχουν ανακοινώσει νέο ραντεβού για την Πέμπτη (8/1) στο μπλόκο του Καλπακίου, με προγραμματισμένο 48ωρο αποκλεισμό του τελωνείου Κακαβιάς, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν και σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά, με νέα γενική συνέλευση σήμερα το απόγευμα (7/1). Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη Βοιωτία, όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο, με οδηγούς να κάνουν λόγο για πολύωρη ταλαιπωρία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ανακοινώνεται το κυβερνητικό πακέτο μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για παρεμβάσεις που απαντούν στα βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, χωρίς ωστόσο να αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης, καθώς, όπως επισημαίνεται, δεν προηγήθηκε ουσιαστικός διάλογος με τα μπλόκα.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τα μέτρα απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών και όχι μόνο σε όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το πλαίσιο θα προχωρήσει ακόμη και νομοθετικά, εφόσον χρειαστεί. Στην αιχμή του δόρατος, βρίσκεται η ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, με μείωση της τιμής έως τα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για διάστημα δύο ετών και δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» για όσους το έχασαν, αν και αναγνωρίζεται ότι το μέτρο συνοδεύεται από επιφυλάξεις της ΔΕΗ.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που θα υπολογίζει την κατανάλωση κάθε αγρότη, ώστε το καύσιμο να διατίθεται στην αντλία χωρίς ΕΦΚ, ενώ εξετάζεται και επικαιροποίηση των επιδοτούμενων ποσοτήτων ανά καλλιέργεια. Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη επιπλέον επιδότηση 160 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου, πλήρη αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για τις ασφαλισμένες ζημιές, καθώς και νέα ψηφιακή εφαρμογή για την ιχνηλάτηση παράνομων ελληνοποιήσεων.

Μετά από τις ανακοινώσεις, η κυβέρνηση αναμένει την αντίδραση των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Πέμπτη (8/1). Αν και εκφράζεται η ελπίδα ότι τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως «βαλβίδα εκτόνωσης», στο Μαξίμου επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Για τον λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον αστυνομικό σχεδιασμό σε περίπτωση έντασης, με κυβερνητικές πηγές να προειδοποιούν ότι, εφόσον συνεχιστούν τα μπλόκα, θα εφαρμοστούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα τρακτέρ που παραμένουν στους δρόμους.