Οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται μια ανάσα πριν βγουν ξανά στους δρόμους, προαναγγέλλοντας ότι φέτος οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι τελικές αποφάσεις για το πότε και σε ποια σημεία της χώρας θα στηθούν τα μπλόκα αναμένεται να «κλειδώσουν» στην πανελλαδική σύσκεψη της 23ης Νοεμβρίου, στη Νίκαια Λάρισας. Στο μεταξύ, η σημερινή συνεδρίαση στα Φάρσαλα θα καθορίσει αν θα υπάρξει ένα ενιαίο, μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο ή πολλαπλά σημεία συγκέντρωσης.

Όπως τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών, στόχος είναι η συγκρότηση ενός κοινού μπλόκου σε σημείο που θα συμφωνηθεί συλλογικά, ώστε την Κυριακή να κατατεθεί ενιαία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη. Εκεί θα ληφθεί και η οριστική απόφαση για την ημέρα που τα τρακτέρ θα βγουν στον δρόμο.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, οι σοβαρές ζημιές που έχει επιφέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία και οι – όπως υποστηρίζουν – απαξιωτικές τιμές των προϊόντων τους.

Εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου υπογραμμίζουν πως «ο δρόμος είναι μονόδρομος» και εμφανίζονται έτοιμοι ακόμη και να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Το αυξημένο κόστος σε συνδυασμό με την μη καταβολή των αποζημιώσεων έχει αφήσει άσπαρτα χωράφια και χρέη, με τους ίδιους να μη βλέπουν μέλλον στις καλλιέργειες και το αύριο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας να απειλείται με εξάλειψη.

«Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Περιμένουμε να τελειώσουν οι συσκέψεις, να παρθούν οι αποφάσεις για να βγουν τα μπλόκα. Όλος ο κόσμος θα είναι έξω, τη δεδομένη στιγμή νιώθουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον κι αυτό μας οδηγεί στον δρόμο. Δεν υπάρχει μέλλον για καμία καλλιέργεια όταν το βαμβάκι έχει 36 λεπτά, τα τριφύλλια έχουν παρατηθεί από πέρσι, τα σιτάρια είναι κάτω από το κόστος παραγωγής στα 19 λεπτά. Μόνη μας ελπίδα είναι να μας ακούσουν και ίσως χρειαστεί να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο μέχρι να το καταλάβουν», δηλώνει ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, αγρότης από τη Γλαύκη και μέλος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

