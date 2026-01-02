Οι γιορτές στα μπλόκα ήταν γεγονός για χιλιάδες αγρότες της χώρας, που συνεχίζουν αμετακίνητοι και αλύγιστοι τον αγώνα τους, με αίτημα την μείωση του κόστους παραγωγής και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Το μπλόκο της Νίκαιας συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή (2/1) με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους και να δρομολογήσουν νέες μορφές διαμαρτυρίας.

Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, πως ανάμεσα στις κυρίαρχες προτάσεις, υπάρχουν δύο που έχουν «κλειδώσει» και θα μεταφερθούν πιθανότατα στην Πανελλήνια σύσκεψη στα Μάλγαρα, που θα γίνει την Κυριακή 04/01 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Η πρώτη είναι το ξαφνικό «σφράγισμα» των κόμβων στα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα, για να μεγιστοποιηθεί η πίεση στην κυβέρνηση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι αγρότες νοιώθουν την κοινωνική στήριξη, αρκετές είναι οι φωνές όσων διαφωνούν και προτιμούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις να μην επηρρεάσουν τις μετακινήσεις των πολιτών.

Η δεύτερη πρόταση αφορά σε μαζική απόβαση των τρακτέρ στην Αθήνα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, με «παρέλαση» στο κέντρο της πόλης και στόχο να στρατοπεδεύσουν στο Σύνταγμα, περιμένοντας οριστικές λύσεις στα αιτήματά τους απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της βάζει στο «κάδρο» πλέον τις κυρώσεις, με κορυφαία στελέχη της να δηλώνουν πως διαπράττονται αδικήματα παρακώλησης συγκοινωνιών και τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «μπλόκα απέναντι στην κοινωνία».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων που θα συνεδριάσει την Κυριακή, έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».