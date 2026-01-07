Οι αγρότες της Νεμέας προχώρησαν σε δυναμικές, αλλά και επικίνδυνες κινητοποιήσεις, αποκλείοντας την Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επ’ αόριστον.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ωστόσο, οι εικόνες που μας έρχονται από το KorinthosTv προβληματίζουν, καθώς ο τρόπος που αποφάσισαν αυτή τη φορά να δράσουν ήταν ριψοκίνδυνος για την ζωή τους, αλλά και για των οδηγών που περνούσαν από το σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται πάνω σε στροφή της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Τριπόλεως ένας νεαρός να μπαίνει στη μέση του δρόμου και να κουνά μια μαύρη σημαία, προφανώς για να κάνει σήμα στους οδηγούς να σταματήσουν.

Ειδικότερα, φαίνεται πως σκοπός του νεαρού ήταν να σταματήσουν τα διερχόμενα οχήματα, ώστε να περάσουν από παράκαμψη τα τρακτέρ μέσα στην Εθνική. Κάτι τέτοιο είναι απερίσκεπτο, καθώς λόγω της στροφής στο σημείο, η ορατότητα είναι μειωμένη και η ταχύτητα λόγω του δρόμου είναι αυξημένη. Ο συνδυασμός αυτός είναι επικίνδυνος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται ότι αγρότες δικαιολογημένα διαμαρτύρονται για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Στο πλευρό των αγροτών της Νεμέας βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Στιμάγκα, την Βόχα και την Αργολίδα, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον αποκλεισμό, ενισχύοντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και της Πελοποννήσου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.