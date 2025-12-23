Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Με διαφοροποιημένο τρόπο κινούνται οι αγροκτηνοτρόφοι στα μπλόκα που έχουν στήσει στα ελληνικά σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα εν μέσω των Χριστουγέννων. Στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, οι κινητοποιήσεις θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών τις εορταστικές ημέρες.

Αντίθετα, στις διαβάσεις της Εξοχής και του Προμαχώνα προς τη Βουλγαρία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με στοχευμένες παρεμβάσεις και συμβολικούς αποκλεισμούς, με τους συμμετέχοντες να αναμένουν τις αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στη μέρα θα μετακινήσουν τα τρακτέρ και τα άλλα αγροτικά οχήματα πίσω από τις κύριες λωρίδες, στα άκρα του οδοστρώματος, ώστε να ανοίξουν πλήρως τη διέλευση για φορτηγά, τουριστικά λεωφορεία και Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Παρά την αναστολή των αποκλεισμών, θα παραμείνουν στα σημεία των μπλόκων και θα εναλλάσσονται στις βάρδιες, πολλές φορές μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να δημιουργείται εμπόδιο στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης, δεν προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ κάποιος αποκλεισμός έως τις 26/12. Σήμερα, όμως, οι αγρότες προγραμματίζουν να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου συνοδεία εκπροσώπων τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντήσουν κυβερνητικό στέλεχος για να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σχεδιάζουν συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου για φορτηγά κάθε τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της συμβολικής κινητοποίησης, τα οχήματα θα μετακινηθούν στα δεξιά και αριστερά του δρόμου, καθώς μέχρι την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν έχει προγραμματιστεί νέος αποκλεισμός, προκειμένου να παραμείνει ο κύριος άξονας ανοιχτός για τους εκδρομείς των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπου θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στο τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, ο οποίος ξεκίνησε χθες το μεσημέρι από αγροκτηνοτρόφους της περιοχής του Νευροκοπίου Δράμας.

Η διέλευση των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων οδών, καθώς το μπλόκο είναι τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, όπου οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν τη στάση που θα τηρήσουν κατά τη διάρκεια των εορτών.

