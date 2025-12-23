Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας – Βίντεο ρεπορτάζ: Αλέξης Σφαέλος

Στην τελική ευθεία της εορταστικής εξόδου, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα κρίσιμα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ανοίγοντας σταδιακά λωρίδες για να διευκολύνουν την κυκλοφορία και αποφορτίζοντας την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις συνεχιζόμενες διακοπές της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, από χθες έχει δοθεί στη διέλευση μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ σήμερα αναμένεται να ανοίξει και δεύτερη, ώστε να διευκολυνθούν οι χιλιάδες εκδρομείς των Χριστουγέννων που κινούνται προς την επαρχία.

Παράλληλα, σε πολλά μπλόκα οι αγρότες αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους δεξιά και αριστερά των εθνικών οδών, ώστε να παραμείνει ελεύθερο τουλάχιστον μέρος της κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η παρουσία των αγροτικών μηχανημάτων στα όρια του οδοστρώματος εξακολουθεί να προκαλεί ζητήματα κυκλοφορίας, ιδίως στην ΠΑΘΕ.

Εκτροπή των οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ. στη Ριτσώνα

Στην περιοχή της Ριτσώνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς επαρχιακούς δρόμους, επικαλούμενη ότι η εθνική οδός Αθηνών–Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου παραμένει κλειστή λόγω των μπλόκων και των κινδύνων για τα οχήματα και τους ίδιους τους αγρότες.

Η αστυνομία, σε επίσημες ανακοινώσεις, τονίζει ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ασφάλεια των οδηγών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες έχουν φροντίσει να διατηρούν ανοικτές λωρίδες κυκλοφορίας, όπως είχε φανεί και στο χθεσινό οδοιπορικό της «Ζούγκλας», όπου ο δημοσιογράφος μας κάλυψε ολόκληρη την εθνική οδό από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες για καθυστερήσεις ή αποκλεισμούς, η διαδρομή αποδείχθηκε απελευθερωμένη, καθώς οι αγρότες είχαν ανοίξει τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας για την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Ο δημοσιογράφος πέρασε όλα τα μπλόκα χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστέρηση, καταγράφοντας ότι η κυκλοφορία διεξαγόταν ομαλά και με ασφάλεια.

Ειδικότερα στη Ριτσώνα οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους αριστερά και δεξιά της εθνικής οδού κρατώντας την ανοικτή:

Η εμπειρία αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τα μπλόκα, η προτεραιότητα των αγροτών είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και όχι η παρεμπόδισή της, αποτυπώνοντας μια εικόνα διαφορετική από την αφήγηση της αστυνομίας περί «κλειστών δρόμων».

Συνολικά, οι κινητοποιήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με αγρότες να συγκεντρώνονται σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου, προκαλώντας τροχαίες ρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια των εκδρομέων.

Παρά τα μέτρα της αστυνομίας για εκτροπές και ενημέρωση περί κλειστών δρόμων, η πραγματικότητα όπως καταγράφηκε από το οδοιπορικό δείχνει ότι οι αγρότες προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτές λωρίδες κυκλοφορίας για να διευκολύνουν το κοινό.

Δημογλίδου: «Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας»



Κατηγορηματική ότι η τροχαία δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την κίνηση οχημάτων – ανάμεσά τους και βαρέων – στις εθνικές οδούς ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ενώ οι αγρότες λένε ότι από σήμερα θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ προκειμένου να δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους δρόμους που έχουν κλείσει με τα μπλόκα.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας»

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα» συνέχισε η κυρία Δημογλίδου.

Αν και ξεκαθάρισε ότι « δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;»

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Κάπου εδώ σχηματίζονται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. η οποία μιλά για κλειστούς δρόμους.

Ή οι αγρότες λένε ψέματα-πράγμα που κανένα ρεπορτάζ δεν το επιβεβαιώνει- ή η αστυνομία επιλέγει τη μέθοδο του λεγόμενου «κοινωνικού αυτοματισμού» προκειμένου οι εκδρομείς να ταλαιπωρηθούν και να στραφούν εναντίων των αγροτικών κινητοποιήσεων, κάτι που σαφώς θα ήθελε η κυβέρνηση, ειδικότερα μετά και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες κατέγραψαν πως τουλάχιστον ένα 65% των πολιτών είναι στο πλευρό των αγροτών και στηρίζουν τον αγώνα τους.