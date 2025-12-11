Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στην Κρήτη, η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι… στο παρελθόν και να θυμηθεί τις παλιές «καλές εποχές του χωροφύλακα» και της στοχοποίησης των κοινωνικών αγώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», αστυνομικοί πλησίασαν φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τις κινητοποιήσεις στα αγροτικά μπλόκα και τους ζήτησαν να τους παραδώσουν τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει από τις κινητοποιήσεις και ειδικότερα από τις συγκρούσεις, χωρίς κανένα έγγραφο εισαγγελικής εντολής.

Οι φωτορεπόρτερ που προσέγγισαν οι αστυνομικοί τους ενημέρωσαν ότι οι εικόνες είχαν ήδη διαγραφεί και ότι δεν έχουν τίποτε να τους παραδώσουν.

Φαίνεται ότι η ΕΛΑΣ προσπάθησε να ξεκινήσει ένα σχέδιο «φωτογραφικού φακελώματος», το οποίο όμως έπεσε στο κενό.

Παρά την αποτυχία, η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικής στρατηγικής μέσω της καταστολής όπου εκτός των αστυνομικών κατασταλτικών δυνάμεων στα μπλόκα, επιχειρεί παράλληλα να ποινικοποιήσει τον αγώνα των αγροτών, παρότι τα αιτήματά τους αναγνωρίζονται ως δίκαια από την κοινωνία.

Την Τρίτη 9/12, μάλιστα, στον απότοκο των συγκρούσεων μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, οι κυβερνητικές διαρροές ανέφεραν ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι αγρότες να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για συμμετοχή σε «εγκληματική οργάνωση», σε μία εμφανή προσπάθεια να αποδυναμωθεί η δυναμική των κινητοποιήσεων.

Αν και τελικά το αφήγημα περί εγκληματικής οργάνωσης εγκαταλείφθηκε, η στοχοποίηση συνεχίζεται με σκοπό να κινητοποιηθούν μηχανισμοί κοινωνικού αυτοματισμού ώστε να πληγεί η κοινωνική αλληλεγγύη προς τους αγρότες.

Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αυτή δεν μπορεί παρά να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο: να ποινικοποιηθεί ο αγώνας των αγροτών και να υπονομευτεί η κοινωνική στήριξη προς αυτούς.