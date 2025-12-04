Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών από τα μπλόκα των αγροτών έχουν σχηματίσει και αποστείλει στον Εισαγγελέα οι αστυνομικές Αρχές, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαίωσε ότι «οποιαδήποτε στιγμή παραβιάζονται τα άρθρα του κώδικα όσων αφορά στην παρακώλυση συγκοινωνιών, η Αστυνομία επικοινωνεί με την αρμόδια Εισαγγελία είτε στο Κιλκίς είτε στις Σέρρες και σχηματίζεται κανονικά δικογραφία».

Η στάση αυτή, ωστόσο, εγείρει ερωτήματα για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Αντί να αναζητήσει διαλόγους και λύσεις για τα χρόνια προβλήματα του αγροτικού κόσμου, περιορίζεται σε αυστηρή εφαρμογή του νόμου, με άμεση ενεργοποίηση των εισαγγελικών διαδικασιών.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, «σχηματίζονται δικογραφίες από την πρώτη στιγμή, ενημερώνοντας τον αρμόδιο Εισαγγελέα εφόσον διαπιστώνονται αδικήματα», αναδεικνύοντας την πλήρη νομική προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη διαχείριση των κινητοποιήσεων μέσω κατασταλτικών μέτρων και όχι μέσω πολιτικής παρέμβασης.

Το γεγονός ότι οι δικογραφίες αποστέλλονται άμεσα στους εισαγγελικούς λειτουργούς υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη διάθεσης για ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες, σε μια περίοδο που τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και η αγανάκτηση της βάσης έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα.

Η κυβέρνηση, αντ’ αυτού, επιλέγει να επενδύει σε αυστηρό έλεγχο και ποινικές διαδικασίες, αφήνοντας ανοικτά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα αυτής της τακτικής.

Θυμίζουμε ότι σήμερα το μεσημέρι, αγρότες οδηγούνται στα δικαστήρια Λάρισας για τα γεγονότα της Κυριακής στον Πλατύκαμπο και στη Νίκαια.