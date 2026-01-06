Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης μπαίνουν κυβέρνηση και αγρότες, με το Μέγαρο Μαξίμου να περνά πλέον από τις προειδοποιήσεις στην επίδειξη πυγμής μέσω προστίμων αρχικά, την ώρα που οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμό των εθνικών οδών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όσοι αγρότες επιμείνουν στο κλείσιμο δρόμων μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν τα 350 ευρώ, αλλά και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Η νομική βάση εντοπίζεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο απαγορεύει την απόθεση ή εγκατάλειψη αντικειμένων και υλικών στο οδόστρωμα όταν παρεμποδίζεται – έστω και ελάχιστα – η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ή η στάθμευση.

Μάλιστα, στελέχη με γνώση των κυβερνητικών συζητήσεων ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται σε καθημερινή βάση, εφόσον τα μπλόκα παραμένουν. Πρόκειται για το «μαστίγιο» που, όπως λένε, βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με το μήνυμα από την κυβέρνηση να είναι σαφές: υπάρχουν νόμοι για την παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτοί θα εφαρμοστούν.

«Δεν μπορεί κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, σε μια περίοδο πάντως που η κυβέρνηση αναγνωρίζει στο παρασκήνιο ότι υφίσταται πολιτική φθορά όχι μόνο από τους αγρότες, αλλά και από πολίτες και επαγγελματίες που μετρούν διαφυγόντα κέρδη και ταλαιπωρία εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί απλά να εφαρμοστεί».

Όπως πρόσθεσε, «δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, όμως τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως βρισκόμαστε ήδη στο “και πέντε”».

Η σκληρή γραμμή «κλείδωσε» στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής υπό τον Πρωθυπουργό, στον απόηχο της απόφασης των μπλόκων να προκαλέσουν κυκλοφοριακό «έμφραγμα» την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εκεί κρίθηκε ότι δεν απαιτείται νέα νομοθέτηση, καθώς οι προβλέψεις του ΚΟΚ θεωρούνται επαρκείς για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ποντάρει και στο «καρότο». Την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί θα ανακοινωθεί πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών – είτε με την παρουσία τους είτε χωρίς. «Θα τα ανακοινώσουμε σε κάθε περίπτωση», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στέλνοντας μήνυμα ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα, ούτε άλλη υπομονή».

Τις ανακοινώσεις θα κάνουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας και Θάνος Πετραλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα περιλαμβάνουν ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, με στόχο το κόστος να «κλειδώσει» κάτω από τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ακόμη και στα 8,2 λεπτά.

Παράλληλα, έχει βρεθεί λύση για την επιστροφή του ΕΦΚ απευθείας στην αντλία, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ προβλέπονται αποζημιώσεις 100% μέσω ΕΛΓΑ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα 160 έως 180 εκατ. ευρώ που παραμένουν αδιάθετα και προέκυψαν μετά τους ελέγχους από την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τα ποσά αυτά προορίζονται να δοθούν ως ενισχύσεις σε βαμβάκι, σιτηρά, τριφύλλι και κτηνοτρόφους.

Στον αντίποδα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Σε πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με προαναγγελία δυναμικών αποκλεισμών σε εθνικές οδούς και συνοριακά περάσματα τις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξουν απτές και δεσμευτικές απαντήσεις.

Το σκηνικό δείχνει πλέον ξεκάθαρα πως η αντιπαράθεση μπαίνει σε κρίσιμη καμπή, με την κυβέρνηση να σηκώνει τον πήχη της αυστηρότητας και τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν.