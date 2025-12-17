Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τη δική τους απάντηση σε πανελλαδικό επίπεδο, προσανατολίζονται να δώσουν οι αγρότες στα μπλόκα, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Κώστα Τσιάρα και την πρόκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Την Τρίτη 16/12, τα τρακτέρ κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας, ενώ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών, η πανελλαδική σύσκεψη της επιτροπής των μπλόκων.

Στο περιθώριο των σημερινών κινητοποιήσεων, έγινε γνωστό ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, με στόχο τον καθορισμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνάντηση των Σερρών.

Οι αγρότες, με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια των κινητοποιήσεων, συζήτησαν στα μπλόκα τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον πρωτογενή τομέα.

«Υπάρχουν πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες δεν καλύπτουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προσθέτοντας πως τα θέματα αφορούν τόσο στην αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος όσο και σε ζητήματα κτηνοτροφίας, ευλογιάς και ανασύστασης κοπαδιών.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πάτρας, Χαράλαμπος Δουκίσας, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση αναφέρθηκε μόνο σε δύο από τα αιτήματα των παραγωγών: μείωση του κόστους παραγωγής και θέματα ΕΛΓΑ, αφήνοντας εκτός σειρά άλλων σημαντικών αιτημάτων.

Ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, χαρακτήρισε τη σημερινή βάση ως έναρξη για διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα αιτήματα θα τεθούν στο τραπέζι.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε την πρόσκληση για διάλογο και σημείωσε ότι οι κινήσεις έγιναν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των κανόνων της Ε.Ε. «Η κυβέρνηση έχει σταθεί δίπλα στους αγρότες, αλλά οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσαν πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους. Σήμερα ξεκινά η καταβολή 121,5 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025, ενώ μέχρι την Τετάρτη θα αρχίσει και η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης ύψους περίπου 208 εκατ. ευρώ, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.

Οι αγρότες, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων στα μπλόκα, επανέλαβαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τον διάλογο υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η πανελλαδική σύσκεψη της Πέμπτης στο Λευκώνα Σερρών αναμένεται να καθορίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ η μετακίνηση πολιτών κατά την περίοδο των εορτών θα συζητηθεί για πιθανή διευκόλυνση.

Στη Λάρισα, το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, συνδιοργανωμένη από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και το μπλόκο της Νίκαιας, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, εργαζομένων στους δήμους, φοιτητικών συλλόγων, φαρμακοποιών και συνταξιούχων. Η πλατεία, στολισμένη χριστουγεννιάτικα, γέμισε τρακτέρ, πανό και διαδηλωτές που διατράνωσαν την αντίθεσή τους στον προϋπολογισμό και στήριξαν τα αιτήματα των αγροτών.

Στην Καρδίτσα, δεκάδες τρακτέρ συμμετείχαν σε πανκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζελας, κατήγγειλε προσχηματικό διάλογο, επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ των δηλώσεων του υπουργού και αυτών που ανακοινώθηκαν στη Βουλή. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει σοβαρά με κανένα μπλόκο της χώρας.

Στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας, έφτασαν δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο του Ε65 στα διόδια του Λόγγου, ενώ συμμετείχαν επαγγελματίες, φοιτητές, εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών και την αντίθεσή τους στον προϋπολογισμό. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με στόχο την κλιμάκωση και την πίεση για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, με τη συνάντηση της Πέμπτης να θεωρείται κρίσιμη.

Πηγή: ΕΡΤ News