Σε πεδίο αγροτικών διεκδικήσεων μετατράπηκε το Δημοτικό Θέατρο Επανομής το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση των αγροτών του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια».

Στη συνάντηση ανταποκρίθηκαν και παρευρέθηκαν πολιτικοί της περιφέρειας Β΄ Θεσσαλονίκης, προς τους οποίους οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέθεσαν την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας.

Ήδη τις τελευταίες 48 ώρες, περισσότερα από 30 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παραταγμένα στην κεντρική πλατεία της Επανομής, συμβολίζοντας την αφετηρία του νέου κύματος διαμαρτυρίας.

Τα 3 κεντρικά αιτήματα των αγροτών

Οι παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισαν ότι το κόστος παραγωγής καθιστά ασύμφορη την καλλιέργεια της γης, θέτοντας ως αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεών τους το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προιόντων, αλλά και το πρόβλημα που δημιουργεί η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ιδιαίτερα για τους μικρούς κλήρους.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου των «Πράσινων Φαναριών» διαμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση ότι τα περιθώρια αναμονής έχουν εξαντληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επέκτασης των κινητοποιήσεων ακόμη και προς τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».