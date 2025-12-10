Οι αγρότες της Εύβοιας προέβησαν στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας σήμερα το πρωί (10/12).

Μαζί με τους κτηνοτρόφους ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και έφτασαν κατά τις 10 π.μ. στη Χαλκίδα.

Ωστόσο, δεν έκατσαν έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο, αλλά προχώρησαν στην Υψηλή Γέφυρα την οποία και απέκλεισαν.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κονβόι και στις δύο ακτές του Ευρίπου. Όλη η κίνηση μεταξύ της Εύβοιας και υπόλοιπης της Στερεάς Ελλάδας πρέπει να περάσει από την παλαιά γέφυρα στο κέντρο της πόλης.

Κλειστή θα παραμείνει η γέφυρα τουλάχιστον μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τότε οι διαμαρτυρόμενοι θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό της ή όχι.

Πηγή: eviaonline