Σήμερα νωρίς το πρωί (25/11) σημειώθηκε ένα σοκαριστικό τροχαίο στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού τροχαίου ατυχήματος ήταν η ανατροπή του αγροτικού και δύο τραυματίες. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι άνδρες της Π.Υ Κορίνθου κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο:

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: Korinthos.Tv