«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Κώστας Ανεστίδης, για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρίκα, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

«Σήμερα το μεσημέρι κατά τις 2:15 πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Πριν 2-3 μέρες, πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις που δικαιούμαι. Θέλω να τονίσω, το δημοσίευμα αυτό είναι ανυπόγραφο, στο πρώτο screen λένε ότι πήρα τις επιδοτήσεις παράνομα. Μετά το διορθώνουν και λένε ότι ελέγχονται», λέει στη συνέχεια, αναφερόμενος στο αρχικό δημοσίευμα σε Μέσο που στρεφόταν κατά του προσώπου του.

«Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι αθώος και πως θα συνεχίσει να φωνάζει, τώρα πιο δυνατά από πριν: «Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω, που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους.

Προσπαθούν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα. Δε θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλιά τους από εδώ και πέρα. Είναι κανονικά δηλωμένα όλα στην Εφορία, είναι από ιδιόκτητα χωράφια και ένα νοικιασμένο. Κανονικότατα όλα».

Τσικρίκας: «Αν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, δε θα έπαιρνε Επιδοτήσεις»

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας, διέψευσε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες Επιδοτήσεις, λέγοντας πως «εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε Επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων, ούτε σαν καταγγελλόμενος, ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση.

Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης και όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν».