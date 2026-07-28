Ένα από τα πιο επιβλητικά και αναγνωρίσιμα ιδιωτικά megayachts στον κόσμο, το υπερπολυτελές superyacht «AHPO», μήκους 115 μέτρων, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στις ελληνικές θάλασσες, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα και κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το εντυπωσιακό αυτό ιδιωτικό σκάφος, κατασκευής του φημισμένου γερμανικού ναυπηγείου Lürssen, ανήκει στον Τζαμαϊκανό-Καναδό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Michael Lee-Chin, ιδρυτή και Πρόεδρο της Portland Holdings, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά και εντυπωσιακά ιδιωτικά σκάφη παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνει ο Cpt. Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), η ιδιωτική θαλαμηγός εθεάθη να αγκυροβολεί στο Μαραθονήσι της Ζακύνθου.

Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης περιγράφει την εικόνα του ιδιωτικού σκάφους ως «πραγματικά απίστευτη», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μοναδικά τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του, όπως το επιβλητικό μέγεθος των 115 μέτρων και τον υπερπολυτελή σχεδιασμό του που δεσπόζει στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με το σκάφος:







Φωτογραφίες από το εσωτερικό του υπερπολυτελούς σκάφους:











