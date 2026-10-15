Μετά από εντολή του αρμόδιου ανακριτή, ομάδα αστυνομικών μετέβη στο ιατρείο του προφυλακισμένου ζεύγους ιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου – Ιωάννας Γάκα στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια τελική έρευνα στον χώρο.

Η συγκεκριμένη εντολή δόθηκε από τον ανακριτή, καθώς το συγκεκριμένο διαμέρισμα θα ξενοικιαστεί, και ο ανακριτής ζήτησε να γίνει ένας τελικός ενδελεχής έλεγχος στον χώρο, μήπως εντοπιστούν κάποια άλλα στοιχεία που να αφορούν τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των δικηγόρων των δύο πλευρών.