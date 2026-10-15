Σε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προέβη η Τουρκία την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από έξι μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Άμεση αναχαίτιση από την Πολεμική Αεροπορία

Από τα περιστατικά, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.