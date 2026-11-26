Με έναν δήθεν οικείο χαιρετισμό και την αναφορά ότι είναι «της Πηνελόπης ο εγγονός», ένας 17χρονος φέρεται να επιχείρησε να κλέψει ηλικιωμένη στο Αιγάλεω, αναρτώντας μάλιστα το βίντεο στο TikTok. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, στο βίντεο ο ανήλικος εμφανίζεται να πλησιάζει τη γυναίκα και να τη χαιρετά: «Γιαγιούλα, καλά είσαι; Τι κάνεις;». Εκείνη δεν φαίνεται να τον αναγνωρίζει και ο ίδιος επικαλείται την υποτιθέμενη συγγένειά του με την Πηνελόπη, συνεχίζοντας τις ερωτήσεις.

«Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;» τη ρωτά, με την ηλικιωμένη να του απαντά «ούτε λεπτό».

Τότε ο 17χρονος την πλησιάζει περισσότερο και βάζει αρχικά το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της. Αμέσως μετά κάνει την ίδια κίνηση στη δεξιά τσέπη, ενώ της λέει: «Χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ». Στη συνέχεια στρίβει σε ένα στενό και απομακρύνεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν τον ακριβή τόπο και χρόνο του περιστατικού. Παράλληλα, εντόπισαν την ηλικιωμένη, η οποία κατέθεσε για όσα συνέβησαν.