Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αιγάλεω, στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (14/01). Γυναίκα 95 ετών αυτοπυρπολήθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Η 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στον εαυτό της, μπροστά σε κατάστημα της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και η ηλικιωμένη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο.

Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις για να δουν αν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.