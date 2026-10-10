Στις φλόγες τυλίχθηκε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεω τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10), προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά, που συνοδεύτηκε από ισχυρές εκρήξεις φιαλών υγραερίου, κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχει υποστεί σοβαρές φθορές και το διπλανό κτήριο όπου στεγάζεται βιοτεχνία ένδυσης. Γι αυτό το λόγο πρόκειται να πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται πλησίον των κτηρίων και συγκεκριμένα απομάκρυνση σε απόσταση 400 m από αυτά.

Η απομάκρυνση θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.

Πώς πήρε φωτιά η επιχείρηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 00:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις βαφείου ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεω, κοντά στην περιοχή του Ελαιώνα.

Λόγω των εξαιρετικά εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του κτηρίου, οι φλόγες πήραν ταχύτατα διαστάσεις, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και στο κτήριο, όπου στεγάζεται βιοτεχνία ένδυσης.

Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου

Πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό της βιοτεχνίας βρίσκονταν αποθηκευμένες φιάλες υγραερίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν στο σημείο:

35 πυροσβέστες με 11 οχήματα , συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος

με , συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος Υδροφόρα του Δήμου Αιγάλεω

Ειδικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η μαρτυρία κατοίκου

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος περιέγραψαν τις στιγμές που βίωσε κατά την εκδήλωση της φωτιάς:

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ, είχα πέσει να ξαπλώσω και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω και είδαμε στο εργοστάσιο χαμό. Φλόγες, καπνοί. Είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια και σκάγανε μπουκάλες, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, είμαστε σε σοκ», ανέφερε.

Κλειστοί δρόμοι και έρευνα για τα αίτια

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της συνεχιζόμενης επιχείρησης κατάσβεσης, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας