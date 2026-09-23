Τουλάχιστον τέσσερις φορές, μέσα σε μόλις είκοσι ημέρες, απορρίφθηκαν παράνομα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω, προτού η Αστυνομία βάλει τέλος στη δράση των εμπλεκομένων.

Έπειτα από πολυήμερη διακριτική παρακολούθηση του σημείου, στελέχη της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ προχώρησαν σε ακαριαία επέμβαση το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου 2026. Οι αστυνομικοί επενέβησαν την ώρα που ένας 41χρονος οδηγός βυτιοφόρου, αλβανικής καταγωγής, διοχέτευε υγρά λύματα υψηλής οξύτητας της στο αποχετευτικό δίκτυο του βενζινάδικου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο οδηγός του οχήματος καθώς και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου. Παράλληλα, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας σχημάτισε δικογραφία για την ίδια υπόθεση σε βάρος ακόμη δύο ατόμων.

Η διαδρομή της μόλυνσης προς τον Κηφισό

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα τοξικά λύματα δεν κατέληγαν σε κάποιον ασφαλή υποδοχέα, αλλά διοχετεύονταν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ. Από εκεί, κατέληγαν απευθείας στον Κηφισό ποταμό και τελικά στη θάλασσα του Σαρωνικού, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και εγκυμονώντας άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Αυτοψία και ευρήματα των επιθεωρητών

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός περιβαλλοντολόγος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος διαπίστωσε τη σοβαρότητα της μόλυνσης. Το απόβλητο έφερε έντονη δυσοσμία, σκούρο καφέ χρώμα και υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, στοιχεία που επιβεβαίωσαν την υψηλή οξύτητα και επικινδυνότητα του φορτίου.

Ταυτόχρονα, εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ χρησιμοποίησε ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό, πιστοποιώντας και τεχνικά τη σύνδεση του αγωγού του πρατηρίου με το δίκτυο που εκβάλλει στο παραλιακό μέτωπο.

Πρόστιμα και κατάσχεση οχήματος

Στους εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν αυστηρές διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκε πρόστιμο 2.840 ευρώ στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και 1.348 ευρώ στον οδηγό για παραβάσεις που αφορούν την παράνομη απόρριψη επικίνδυνου φορτίου, την έλλειψη παραστατικών μεταφοράς και την παραβίαση των ορίων ημερήσιας ανάπαυσης. Το βυτιοφόρο όχημα κατασχέθηκε.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδήγησε στον εντοπισμό 41χρονου οδηγού βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-9-2026, -2- άτομα, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός και 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σε βάρος ακόμα -2- ατόμων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 22-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον -4- απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -2.840- ευρώ και -1.348- ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».