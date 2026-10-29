Στα χέρια των Aρχών κατέληξαν δύο 22χρονοι το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου 2026, στο Αιγάλεω, όταν εντοπίστηκαν να ξεφορτώνουν παράνομα υλικά σε υπαίθριο χώρο. Στελέχη της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών, εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο της περιοχής, όπου και άδειασαν ποσότητες στερεών αποβλήτων, κυρίως μπάζα και τρεις καπνοδόχους.

Κατάσχεση οχήματος και σχηματισμός δικογραφίας

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τους δράστες και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω. Εκεί σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και απόρριψη των υλικών κατασχέθηκε, ενώ στους δύο συλληφθέντες βεβαιώθηκαν και οι αντίστοιχες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην Αττική

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα ειδικά κλιμάκια θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τις αυτοψίες και τους ελέγχους στο λεκανοπέδιο, με στόχο την πάταξη φαινομένων που προκαλούν ρύπανση και σοβαρή υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν -2- άτομα που απέρριψαν στερεά απόβλητα στην περιοχή του Αιγάλεω.

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 27-10-2026, -2- άτομα ηλικίας 22 ετών, κατηγορούμενοι για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 27-10-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή του Αιγάλεω όπου απέρριψαν στερεά απόβλητα (μπάζα και -3- καπνοδόχους).

Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε και βεβαιώθηκαν οι ανάλογες τροχονομικές παραβάσεις.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος».