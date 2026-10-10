Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Για την υπόθεση συνελήφθη 61χρονος, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο 61χρονος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά οι διακινούμενοι μετανάστες προωθούνταν από τη Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία ενώ στη συνέχεια, ανά περίπτωση, οι μετανάστες είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα είτε ενώ παρέμεναν στη Βόρεια Μακεδονία μεταφέρονταν επιμελώς κρυμμένα τα διαβατήρια τους στην Ελλάδα, όπου παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος λειτουργούσε εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 61χρονος φέρεται να κατασκεύαζε ή να παραποιούσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σένγκεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια, καθώς και πλαστές σφραγίδες εισόδου, ώστε να εμφανίζεται ότι οι κάτοχοί τους είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου και κυκλοφορίας στις χώρες της ΕΕ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης και λειτουργίας του εργαστηρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν οκτώ διαβατήρια, έξι πλαστές ειδικές προξενικές θεωρήσεις (visa), 19 σελίδες διαβατηρίων, επτά χαρτόσημα τελών εξόδου, 14 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων, 60 ψηφιακές σφραγίδες εισόδων αεροδρομίων, καθώς και εξοπλισμό για την κατάρτιση και τη νόθευση εγγράφων. Επιπλέον κατασχέθηκαν φορητός υπολογιστής, σαρωτής εγγράφων, δύο εκτυπωτές, ραπτομηχανή για τη συρραφή σελίδων διαβατηρίων, σχέδια προξενικών θεωρήσεων, γραφική ύλη, κινητό τηλέφωνο και 4.300 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμιζε από την εμπορία των πλαστών εγγράφων έφθανε έως τα 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται έως τα 8.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας ηγείται η Ελλάδα. Επιπρόσθετα, προκειμένου να διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών συνεργάζεται με τη EUROPOL, για την ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.