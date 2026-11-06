Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών στην Αττική προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11), συνελήφθη μία 23χρονη γυναίκα ως μέλος της οργάνωσης, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες είχαν συστήσει ομάδα με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου κέρδους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα οχήματα για τη μεταφορά και διάθεση των ουσιών.

Τα ευρήματα της έρευνας στο Αιγάλεω

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία στο Αιγάλεω, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

10 ράβδους ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000 ευρώ.

Μετρητά ύψους 15.000 ευρώ.

Ποσότητα κοκαΐνης.

Μεγάλο αριθμό φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες.

Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο.

Δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα.

Οι κατηγορίες και η εκτίμηση της λείας

Από τη συνολική δραστηριότητα του κυκλώματος, το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι φτάνει τις 100.000 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η 23χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη σύλληψη του δεύτερου μέλους.